Die spektakulären Stürze der größten Reiche | Doku
Die spektakulären Stürze der größten Reiche | Doku
Warum gehen mächtige Weltreiche unter? Das Römische Reich, das Byzantinische Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und das Ägyptische Reich – sie alle stiegen im Pulsschlag der Geschichte auf und zerfielen wieder in die Annalen der Zeit. In eindrucksvollen Bildern erzählt die Dokumentarreihe „The Fall of Empires“ bewegende Geschichten vom Aufstieg und vom Fall großer Reiche. Ägypten, Rom, Byzanz und das Heilige Reich, das sind Geschichten von aufsteigenden Stammesfürsten und gottgleichen Königen, von politischen Visionen und religiösen Ideen, von Siegen und Niederlagen. „The Fall of Impires“ handelt von Imperien in unterschiedliche Epochen, die aber eines verbindet: das Mittelmeer. An seinen Küsten entstehen die Hochkulturen und Großmächte der Antike. Hier kämpfen Kaiser und Könige um Macht und Reichtum.