Die Sprache Der Liebe
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Die Sprache Der Liebe
Ein Tech-Geek namens True hat endlich einen Investor für seine Matchmaking-App an Land gezogen. Als True mit einer schönen Frau zusammenkommt, die kein Englisch spricht, reist er nach Mexiko, um zu beweisen, dass sein Algorithmus nicht funktioniert. Um das Mädchen zu bekommen und den Deal seines Lebens abzuschließen, muss er einen Weg finden, die Sprachbarriere und seine eigenen Ängste und Unsicherheiten zu überwinden.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film