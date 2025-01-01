Die Stadt die Weihnachten verbannte
83 Min.Ab 6
Die Stadt die Weihnachten verbannte
Als Norbert Bridges und seine Familie kurz vor Weihnachten nach Greenlawn ziehen, beginnt schon der Ärger mit seinen neuen Nachbarn, Donnie Manning, dem amtierenden Meister des Jährlichen Weihnachtsdekorations Kontests. Als die ganze Sache aus dem Ruder zu laufen scheint, beschließt die Stadt das ganze Weihnachtsfest der Stadt abzusagen.
Genre:Comedy, Familie
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2025 PLAION PICTURES GmbH