Die Stimme deines Herzens
92 Min.Ab 0
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Die Stimme deines Herzens
Es ist die Geschichte der 14-jährigen Ella, die sich aufmacht, um ihrem sterbenden Onkel seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Damit beginnt für Sie die Reise ihres Lebens! Ella weiß, dass sie es allein nicht schaffen kann. Also versammelt sie ihre skurrile Familie, um dieses Abenteuer zu bestehen. Ist Sie vorbereitet auf die Herausforderungen, die die Wildnis, das Wetter und die Natur an sie stellt?
Genre:Abenteuer
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH