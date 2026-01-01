Vor TV
Die Stunde der Patrioten
112 Min.Ab 16
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Die Stunde der Patrioten
Ex-CIA-Agent Jack Ryan ist auf Vortragsreise in London. Dort kann er einen Anschlag der IRA auf die königliche Familie verhindern, tötet dabei aber einen der Attentäter. Nun wird er von dessen Bruder gnadenlos verfolgt. Um sich und seine Familie zu schützen, tritt Ryan wieder in die CIA ein. Kurz darauf entdeckt man ein Ausbildungscamp der IRA in der Wüste und macht es dem Erdboden gleich. Doch einige der Terroristen entkommen - und tauchen in Ryans Haus auf ...
Genre:Thriller, Action, Krimi-Drama, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.