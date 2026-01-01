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Die süsse Schweiz

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31 Min.Ab 6
just cooking31 Min.Ab 6
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Die süsse Schweiz

Die süsse Schweiz

Rock-Bonbons, so nostalgisch wie ein pinkfarbener Studebaker aus den Fifties produziert Sweet Basel in unzähligen Motiven. Ihre Herstellung ist ein knallbunter Confiserie-Thriller.- Man pilgert zu Paolo Careddas Konditorei in Zürich für Leckereien aus Marzipan und den Genuss neapaolitanischer sfogliatelle. Wie sie entstehen, ist kein Geheimnis, aber hohe Konditorenkunst. - Orangen verwandeln sich bei Fruits-Confits mit anderen Zitrusfrüchten und Kastanien in Laupen bei Bern in kandierte Delikatessen. - 2007 wurde der Schweizer Rolf Mürner Pâtissier-Weltmeister. Seine Dessert-Kreationen und Schaustücke sind süsse High-Tech-Zaubereien mit einem Hauch Las Vegas.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
CH, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© NZZ TV