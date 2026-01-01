Die süsse Schweiz
31 Min.Ab 6
31 Min.Ab 6
Die süsse Schweiz
Rock-Bonbons, so nostalgisch wie ein pinkfarbener Studebaker aus den Fifties produziert Sweet Basel in unzähligen Motiven. Ihre Herstellung ist ein knallbunter Confiserie-Thriller.- Man pilgert zu Paolo Careddas Konditorei in Zürich für Leckereien aus Marzipan und den Genuss neapaolitanischer sfogliatelle. Wie sie entstehen, ist kein Geheimnis, aber hohe Konditorenkunst. - Orangen verwandeln sich bei Fruits-Confits mit anderen Zitrusfrüchten und Kastanien in Laupen bei Bern in kandierte Delikatessen. - 2007 wurde der Schweizer Rolf Mürner Pâtissier-Weltmeister. Seine Dessert-Kreationen und Schaustücke sind süsse High-Tech-Zaubereien mit einem Hauch Las Vegas.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:CH, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV