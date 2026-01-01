Die Superaufreißer
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
Die Superaufreißer
Die beiden Freunde Ben und Jack verbringen ein Wochenende in einem luxuriösen Strandresort – mit nur einem Ziel: möglichst viele Frauen kennenzulernen. Doch was als harmloser Flirturlaub beginnt, entwickelt sich schnell zu einer turbulenten Komödie voller Missverständnisse und chaotischer Zwischenfälle. Während die beiden selbsternannten Aufreißer unbeholfen versuchen, bei attraktiven Resort‑Gästinnen zu landen, geraten sie ungewollt in eine kriminelle Affäre. Eine geheimnisvolle Frau, gestohlener Schmuck und skrupellose Gangster sorgen dafür, dass der Traumurlaub bald aus den Fugen gerät. Plötzlich müssen Ben und Jack nicht nur um ihr Liebesglück, sondern auch um ihre Haut fürchten.
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
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