Die Teufelsschlucht der wilden Wölfe
99 Min.Ab 12
In Lucio Fulcis Fortsetzung von Zianna Bianca (White Fang), die einige Jahre nach den Ereignissen des ersten White Fang-Films spielt, freundet sich der Wolfshund mit einem anderen Jungen namens Bill Tarwater an, dem Enkel des Pelzhändlers John Tarwater. Der Hund tut sich erneut mit dem Romanautor Jason Scott und seinem Partner Kurt Jansen zusammen, um die böse Beauty Smith zu stoppen, die jetzt unter dem Decknamen Forth in einer anderen Stadt im Norden Kanadas lebt und die Stadtbewohner ausbeutet, darunter auch Schwester Evangelina, die versucht, ein neues Missionskrankenhaus in der Stadt zu eröffnen.
Genre:Abenteuer, Western
