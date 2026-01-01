Die tödlichste Gang der Hauptstadt | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Die tödlichste Gang der Hauptstadt | True Crime Doku
In den späten 1980er Jahren öffnet ein illegales Drogengeschäft in Washington, DC, seine Pforten. Vincent Hill führt seine Drogenorganisation mit eiserner Faust, die auch Einschüchterung und Mord beinhaltet. Das Leben im Südwesten Washingtons wird für jeden gewalttätiger, ob Bandenmitglied oder nicht. Das FBI untersucht die gewalttätigen Aktivitäten der „K Street Crew“.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16