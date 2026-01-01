Die Troublemaker
98 Min.Ab 6
98 Min.Ab 6
Die Troublemaker
Travis und Moses sind zwei äußerst ungleiche Brüder: Travis ist Spieler und Lebenskünstler, Moses Kopfgeldjäger und Vater von neun Kindern. Erst der Wunsch ihrer Mutter nach einem gemeinsamen Weihnachtsfest führt die beiden wieder zusammen. Durch einen Trick gelingt es Travis, Moses zu der Reise zu überreden. Er erzählt ihm von dem gesuchten Gangster Sam Stone, auf dessen Kopf eine Prämie von 5.000 Dollar ausgesetzt ist - er soll sich in der Nähe ihrer Mutter aufhalten ...
Genre:Western, Comedy
Produktion:DE, 1994
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH