Die unendliche Geschichte
98 Min.Ab 6
98 Min.Ab 6
Die unendliche Geschichte
Das Zauberland "Fantasien" ist aus den Träumen und Märchen der Menschen geschaffen. Doch dieses Traumland wird vom "Nichts" - der zunehmenden Verarmung der menschlichen Fantasie und der wachsenden Hoffnungslosigkeit - bedroht. Nur einer kann die Gefährdung stoppen: der kleine Bastian. Als der Junge in der unendlichen Geschichte von diesem Land liest, beschließt er, "Fantasien" mit seiner Fantasie zu retten.
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:DE, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH