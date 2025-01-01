Die unendliche Geschichte

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Zauberland "Fantasien" ist aus den Träumen und Märchen der Menschen geschaffen. Doch dieses Traumland wird vom "Nichts" - der zunehmenden Verarmung der menschlichen Fantasie und der wachsenden Hoffnungslosigkeit - bedroht. Nur einer kann die Gefährdung stoppen: der kleine Bastian. Als der Junge in der unendlichen Geschichte von diesem Land liest, beschließt er, "Fantasien" mit seiner Fantasie zu retten.

Genre:
Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:
DE, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH