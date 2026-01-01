Die Verdammten - Soldiers of the Damned
103 Min.Ab 18
103 Min.Ab 18
Die Verdammten - Soldiers of the Damned
Die Ost-Front 1944. Eine Gruppe deutscher Soldaten soll eine junge Professorin in einen Wald hinter die Front schmuggeln. Sie soll dort ein mysteriöses Relikt aufspüren und zurück ins Deutsche Reich bringen. Die Mission läuft aus dem Ruder, ein Soldat nach dem anderen verschwindet spurlos. Bald erkennen sie, dass hinter den Bäumen weitaus tödlichere Gefahren als russische Soldaten lauern.
Genre:Horror, Action, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film