Die Verführung - Das fremde Mädchen
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Die Verführung - Das fremde Mädchen
Im Leben von Viktoria und Manuel scheint alles perfekt. Die beiden sind bis über beide Ohren ineinander verliebt und verbringen wunderbare Tage an der Küste Istriens. Doch dann tritt die 17-jährige Maniche in das Leben der beiden. Nach anfänglichen Problemen nähern sich Manuel und Maniche an, das ändert sich allerdings schlagartig, als diese schwere Vorwürfe gegen ihn erhebt. Geschockt fällt Victoria scheinbar aus allen Wolken, doch auch sie hütet ein schwerwiegendes Geheimnis.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:HR, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© MME Me, Myself & Eye Entertainment GmbH