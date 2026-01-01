Die Versuchung des Padre Amaro
Die Versuchung des Padre Amaro
Der junge, frisch geweihte Priester Padre Amaro wird in ein abgelegenes mexikanisches Dorf entsandt, um dort seinem älteren Kollegen Padre Benito zu assistieren. Doch schon bald erkennt er, dass die Gemeinde von tief verwurzelter Heuchelei geprägt ist: Benito unterhält eine heimliche Beziehung und lässt sich vom örtlichen Drogenboss finanzieren, der den Bau einer Klinik unterstützt. [de.wikipedia.org] Amaro versucht, sich seinen Pflichten zu widmen, bis er der gläubigen Amelia begegnet. Ihre Bewunderung und Nähe bringen ihn in einen inneren Konflikt. Zwischen ihnen entwickelt sich eine verbotene Beziehung, die schließlich in einer Schwangerschaft endet. Aus Angst um seinen Ruf und seine kirchliche Laufbahn beginnt Amaro, immer mehr moralische Grenzen zu überschreiten. Während Intrigen, Machtspiele und Korruption das Dorf prägen, verstrickt sich Amaro zunehmend in Lügen. Sein Versuch, seine Position zu retten, führt zu Entscheidungen mit tragischen Folgen.