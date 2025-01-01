Die Weihnachtsliebe
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Die Weihnachtsliebe
Ein Ehepaar unterschreibt die Scheidungspapiere. Als Maddie mit ihren Töchtern dann zum Flughafen fährt, sitzen sie dort fest. Der Flughafen von Minneapolis ist komplett eingeschneit, und auch alle Straßen sind dicht. Es ist Weihnachten. Zu allem Überfluss trifft sie dort auf ihren frischgebackenen Ex-Ehemann, welcher eigentlich auf dem Weg nach Hause war. Die beiden lernen sich in dieser unausweichlichen Situation nochmal neu kennen und lieben.
Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Moviesphere