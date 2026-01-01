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Die wundersame Geschichte vom Weihnachtsspielzeug

Die wundersame Geschichte vom Weihnachtsspielzeug

50 Min.Ab 0
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Die wundersame Geschichte vom Weihnachtsspielzeug

Ein herzerwärmendes Weihnachtsabenteuer voller liebenswerter Charaktere und einer berührenden Botschaft: Rugby der Plüschtiger möchte zum zweiten Mal in Folge das Lieblings-Weihnachtsspielzeug sein. Heimlich legt er sich dafür wieder unter den Weihnachtsbaum. Wird er allerdings von einem Menschen dabei erwischt, wie er sich bewegt, erstarrt er für immer.

Genre:
Kinder, Feiertag, Spezial, Comedy
Produktion:
CA, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 1936/2008 The Jim Henson Company