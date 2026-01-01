Die Zelle - Putins Wiener Spione
Die Zelle - Putins Wiener Spione
Es werden Hintergründe und die Nähe Österreichs zu Putins Moskau aufgezeigt, die sich von der Ibiza-Affäre, über die Sprengung des BVT, den Wirecard-Skandal bis hin zur aktuellen Spionage-Affäre rund um Egisto Ott ziehen. Vermeintlich scheint Österreich das Einfallstor in die EU für Russland zu sein. Dafür habe Putin ein Spionagenetzwerk rund um Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek oder die Ex-Verfassungsschützer Martin Weiss und Egisto Ott aufgebaut. Um die Frage zu beantworten, inwieweit wir von Russland beeinflusst werden, kommen neben „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk oder „Profil“-Chefredakteurin Anna Thalhammer auch Ibiza-Aufdecker Julian Hessenthaler sowie Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ebenso wie Ex-BVT-Leiter Peter Gridling oder aktuelle Spitzenpolitiker:innen wie ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zu Wort.