Diese 3 Geiselnahmen endeten tödlich | Triple-Episode FBI Files
Diese 3 Geiselnahmen endeten tödlich | Triple-Episode FBI Files
Folge 1: Im August 1992 kehrt ein Mann in sein Haus in Memphis zurück und stellt fest, dass seine Frau verschwunden ist. Er und auch Freunde, Familie und Nachbarn erhalten Lösegeldanrufe. Den FBI-Agenten fällt auf, dass ein Nachbar ein sehr gutes Verhältnis zu dem Entführer zu haben scheint. Folge 2: Im Juni 1996 wird ein unschuldiger Teenager aus Milwaukee wird von vier bewaffneten Männern entführt, die 30.000 Dollar von seiner Familie fordern, um seine sichere Rückkehr zu garantieren. Die Familie des Opfers kontaktiert die Polizei, und das FBI wird eingeschaltet, um den Jungen zurückzuholen und die gewalttätigen Entführer vor Gericht zu bringen. Folge 3: Eine hoffnungsvolle jugendliche Einwanderin kommt in die Vereinigten Staaten, um ihren Traum zu verwirklichen, Ärztin zu werden. Doch stattdessen wird sie zum unschuldigen Opfer eines Drogenhandels. Bei dem Versuch, die Entführung von Lisa Rene aufzuklären, stoßen die Ermittler auf eine Spur von Drogen, Auftragskillern und Mord. Können die Behörden die Teenagerin retten, bevor ihr das Schlimmste geschieht?