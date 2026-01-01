Django vs Zombies
Die Jagd auf einem ausgebrochenen Apachen Krieger führt den Kopfgeldjäger Django Mortimer (David A. Lockhart) 1849 durch eine fast verlassen kalifornische Goldgräbersiedlung. Die noch verbliebenen Minenarbeiter zeigen ihm einen Weg in die Berge, den der flüchtige Apache genommen hat. Kaum ist Django weitergezogen, stoßen die Minenarbeiter auf einen seltsamen Asteroiden, der vor Millionen Jahren im Bergmassiv eingeschlagen sein muss. Doch der Fund ist gefährlich: Beim Versuch den Stein zu bergen, treten toxische Substanzen aus, die alle, die damit in Berührung kommen. Zu blutdurstigen Zombies machen…Als wenig später Django triumphierend mit dem Apachen zurück in die Siedlung kommt, sieht er sich einer Horde Zombies gegenüber. Wenn sie überleben wollen, müssen sie nun zusammen kämpfen…