Doggy Style
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Doggy Style
Reggie, ein treuer Border Terrier, glaubt fest an die Liebe seines Herrchens Doug - bis dieser ihn eiskalt aussetzt. Zum Glück trifft er den frechen Streuner Bug, der ihm zeigt, wie großartig das Leben ohne Leine ist. Gemeinsam mit der ängstlichen Dogge Hunter und der klugen Australian-Shepherd-Hündin Maggie schmieden die Vier einen Plan: Reggie will sich bei seinem einstigen Besitzer rächen ...
Genre:Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH