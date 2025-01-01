Doku: Auf der Suche nach dem verlorenen Samuraischwert
49 Min.Ab 12
49 Min.Ab 12
Doku: Auf der Suche nach dem verlorenen Samuraischwert
Das Honjo Masamune ist das vielleicht legendärste Schwert Japans. Doch niemand weiß, wo es sich befindet. Geschmiedet im 13. Jahrhundert, wurde es für 250 Jahre zum Zeremonienschwert der Samurai-Dynastie Tokugawa. Seit 1868 gab es eine Generation der nächsten weiter, doch nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand es. Möglicherweise wurde es im besetzten Japan unerkannt eingeschmolzen, doch Experten glauben, dass es vielleicht als Souvenir in die USA gelangte. Heute wäre es Millionen wert und Sammler hoffen, dass das verlorene Schwert der Samurai eines Tages gefunden wird.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12