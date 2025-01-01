Dokumentar Film | Die prominenten Geiseln der SS
105 Min.Ab 12
Dieses Doku-Drama handelt von den Geiseln der SS, die in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges zu einer Odyssee durch die Alpen gezwungen wurden. Tage zwischen Tod und Freiheit. "Wir Geiseln der SS" ist ein Dokumentarfilm nach wahrer Begebenheit, Im Zentrum der Erzählung stehen unter anderem Fey von Hassell Pirzio-Biroli, die Tochter des Diplomaten Ulrich von Hassell und der Kriegsgefangene "Jimmy" James, Pilot der Royal Air Force. -- Timeline Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen rund um das Thema Geschichte! Egal ob Antike, Mittelalter oder das 20. Jahrhundert, hier findest du die besten Geschichts-Doku's.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12