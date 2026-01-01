$ 5000 für den Kopf von Johnny R.
Die Familie von Captain Conroy kommt bei einem Brand ums Leben, der auf einen Kampf zwischen Gesetzeshütern und den Gefolgsleuten des Revolverhelden Johnny Ringo zurückzuführen ist. Obwohl man annimmt, dass Ringo bei dem Brand ums Leben gekommen ist, glaubt Conroy nicht daran und macht sich auf die Suche nach dem Revolverhelden. In der Zwischenzeit nimmt Sam Bodie einen Job als Waffenverkäufer an und heuert den schnellen Revolvermann Clyde Smith an, um seine Waffen vorzuführen. Smith ist ein so guter Schütze, dass die Leute zu glauben beginnen, er sei der legendäre Johnny Ringo, der dem Feuer entkommen ist, das ihn vermutlich getötet hat. Nur Ringos Freundin Bea weiß mit Sicherheit, wer der echte Johnny Ringo ist, und sie sagt es nicht... vorerst.