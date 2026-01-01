Donnie Brasco
122 Min.Ab 16
122 Min.Ab 16
Donnie Brasco
Die Geschichte einer folgenschweren Freundschaft: Der FBI-Agent Donnie Brasco hat den Auftrag, die Mafia auszuspionieren. Angesetzt ist er auf den Auftragskiller Lefty, der ihm vertraut und ihn wie einen Sohn liebt. Zwischen den beiden entsteht eine tiefe Freundschaft, und Lefty führt Donnie in die Geheimnisse der Mafia ein. Doch Donnie weiß: Wenn das FBI zum Schlag gegen die Mafia ausholt, wird Lefty von seinen Freunden des Verrats bezichtigt und mit dem Tod bestraft ...
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH