Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downsizing

Downsizing

131 Min.Ab 0
Paramount131 Min.Ab 0
Paramount
Downsizing

Downsizing

Paul lässt sich mittels der Downsizing-Methode auf Miniaturgröße schrumpfen.

Genre:
Science Fiction
Produktion:
US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.