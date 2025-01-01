Vor TV
121 Min.Ab 0
Downton Abbey 2: Eine neue Ära
Wiedersehen auf Downton Abbey: Im zweiten Teil der filmischen Fortsetzung der beliebten Drama-Serie brechen für die Crawleys und ihre Bediensteten neue Zeiten an. Als Violet verkündet, dass sie eine Villa in Südfrankreich geerbt hat, begibt sich die Familie auf die Reise dorthin. Mary vermietet indes das Anwesen für einen Filmdreh. Die Dienerschaft ist begeistert, den Dreh vor Ort mitzuerleben. Doch das Projekt droht zu scheitern, als der geplante Stummfilm vertont werden muss.
Genre:Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
0
