Dracula – The Dark Lord
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Dracula – The Dark Lord
Er wartete in Hunger und Durst, er brennt nach Rache und verzehrt sich nach tiefrotem Blut. Die Nacht versteckt ihn in tiefer Dunkelheit und die Erde und die Bäume waren seine Oase. Er ist ein gefallener Engel, ein heißblütiger Liebhaber, der gestürzte Prinz der Walachei. Und er ist ein Vampir, der nach Vergeltung giert. Doch der dunkle Lord Dracula (Mitch Powell) ist in der Tragik der Lust gefangen, denn seine Liebe Clara (Patricia Duarte), eine junge Nonne, wird nicht wie er ewig leben. Als Clara jedoch bei der katholischen Kirche in Ungnade fällt, plant der Vatikan, sie als Falle zu nutzen, um den düsteren König der Unterwelt für immer unschädlich zu machen...
Genre:Horror, Romanze, Thriller
Produktion:AE, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH