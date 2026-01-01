Draußen wartet der Tod
Draußen wartet der Tod
In der rauen Wildnis des amerikanischen Westens geraten drei erfahrene Trapper zwischen die Fronten eines eskalierenden Konflikts. Als sie ihr gesamtes Hab und Gut verlieren, schließen sie sich notgedrungen einer isolierten Einheit der US‑Armee an, die in einem abgelegenen Fort stationiert ist. Dort treffen sie auf Colonel Frank Marston, einen ehrgeizigen, aber unfähigen Kommandanten, der fest entschlossen ist, mit einem schlecht vorbereiteten Trupp in den Krieg gegen die überlegenen Sioux‑Krieger unter Häuptling Red Cloud zu ziehen. Während der besonnene Captain Riordan versucht, Blutvergießen zu verhindern, spitzen sich die Spannungen im Fort dramatisch zu. Machtmissbrauch, falscher Ehrgeiz und persönliche Konflikte drohen, Männer und Moral gleichermaßen zu zerstören. Inmitten dieser explosiven Situation wird für den Trapper Jed Cooper klar, dass nicht nur die Gefahr von außen, sondern auch der Feind im eigenen Lager lauert.