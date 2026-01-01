Dreamland - Flucht Ins Leben
Texas in den 1930er Jahren: Die Große Depression hat das Land fest im Griff, und der junge Eugene Evans (Finn Cole, bekannt aus Peaky Blinders) träumt davon, seiner trostlosen Kleinstadt zu entkommen. Als er auf die verwundete Bankräuberin Allison Wells (Margot Robbie) stößt, die sich in der Gegend versteckt, steht Eugene vor einer folgenschweren Entscheidung. Hin- und hergerissen zwischen der Aussicht auf das Kopfgeld für ihre Gefangennahme und seiner wachsenden Anziehungskraft zu der verführerischen Verbrecherin, gerät Eugene in ein gefährliches Spiel aus Leidenschaft und Verrat. Nichts ist so, wie es scheint – und die Wahl, die er trifft, wird das Leben aller, die er jemals geliebt hat, für immer verändern.
Genre:Drama, Thriller, Western
Produktion:US, GB, 2019
