Drifter - Tödliches Treffen
81 Min.Ab 16
81 Min.Ab 16
Drifter - Tödliches Treffen
Vier Fremde wachen mitten in der Wüste auf. Sie können sich weder daran erinnern, wie sie dorthin gekommen sind, noch wer die anderen sind. Aber eines haben sie alle gemeinsam: frische Narben, die auf eine Operation hinweisen. Noch etwas anderes ist ihnen allen ohne jeden Zweifel bewusst: sie werden hier draußen sterben. Das heißt, alle bis auf einen werden sterben. Doch das erkennen sie erst, als ihnen klar wird, dass der Tod nicht das Ende, sondern nur ein neuer Anfang ist und sie sich in einem Labyrinth der alternativen Realitäten bewegen. Und aus dieser Anderswelt gibt es nur einen Ausweg, doch ihn zu durchschreiten kann tödlich sein.
Genre:Fantasie, Thriller
Produktion:NL, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH