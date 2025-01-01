Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drogen, Clans, Schlägereien: Berlins Kampf gegen Kriminelle

Drogen, Clans, Schlägereien: Berlins Kampf gegen Kriminelle

Ob offener Drogenverkauf im Görlitzer Park oder Bandenkriminalität und Gewalttaten in Kreuzberg und Neukölln – die Berliner Polizei hat alle Hände voll zu tun mit Drogen, Clans und Schlägereien und kommt dabei fast an ihre Grenzen. Focus TV begleitet die Beamten durch die Problemviertel bei ihrem Kampf gegen Kriminelle und Unrecht.

