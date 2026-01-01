Drugstore Cowboy
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Drugstore Cowboy
Bob und seine Freundin Dianne sind schon seit Jahren drogensüchtig. Um sich Stoff zu beschaffen, überfallen sie zusammen mit dem Pärchen Nadine und Rick Krankenhäuser und Apotheken. Als Nadine eines Tages an einer Überdosis stirbt, werden Bob die Augen geöffnet. Er entschließt sich zu einer Entziehungskur. Dabei lernt er den ehemaligen Junkie Tom Murphy kennen, der mittlerweile Priester ist und Bob hilft, standhaft zu bleiben. Doch dann erscheint Dianne mit jeder Menge Drogen auf der Bildfläche.
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lionsgate