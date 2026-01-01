DTM - Ein Rennzirkus zieht um
49 Min.Ab 6
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DTM - Ein Rennzirkus zieht um
Jedes Jahr begeistert die DTM Millionen Fans weltweit. Besonders das Auftaktrennen der seit 2000 ausgetragenen Serie am Hockenheimring ist mit jährlich 100.000 Zuschauern ein unvergleichliches Spektakel. Doch nicht nur das Rennen allein sorgt bei Groß und Klein für Begeisterung: Hinter den Kulissen des Events, das Musik- und Kulturprogramm mit nervenaufreibendem Motorsport verbindet, sorgen rund 300 tatkräftige Helfer dafür, dass Organisation und Planung wie am Schnürchen laufen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Veranstaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt