Duell am Mississippi
Duell am Mississippi
In Louisiana des Jahres 1820 steht der junge Plantagenerbe André Tulane vor dem Ruin, nachdem Flusspiraten große Teile der Ernte seines Vaters gestohlen haben. Die charmante, aber gefürchtete Glücksspielkönigin Lili Scarlet übernimmt daraufhin die offenen Schulden der Familie und zwingt André, als eine Art persönlicher Diener für sie zu arbeiten, um seine Familie vor dem Gefängnis zu bewahren. Trotz ihrer Gegensätze – sie eine selbstbewusste Piratenkönigin, er ein ehrenhafter Plantagensohn – entsteht zwischen ihnen eine spannungsgeladene Verbindung, geprägt von Rivalität, Wortgefechten und langsam aufkeimender Zuneigung. Doch Lilis ehemaliger Liebhaber Hugo Marat, nun Anführer der Flusspiraten, beobachtet diese Entwicklung mit wachsender Eifersucht. Als Hugo einen neuen Überfall auf das Tulane-Anwesen plant, müssen André und Lili widerwillig zusammenarbeiten, um die Familie, das Land und sich selbst zu schützen. Die gemeinsame Gefahr bringt sie einander näher, doch ihr Bund bleibt fragil – zerrissen zwischen Pflicht, Leidenschaft und der Bedrohung durch die Piratenwelt, die sie beide gefangen hält.