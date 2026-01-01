Dürstende Lippen
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Dürstende Lippen
Nach einem Angriff durch Comanchen bleibt nur eine kleine Gruppe von Soldaten und Zivilisten übrig. Verletzt, erschöpft und fast ohne Wasser kämpfen sie sich durch die heiße, trockene Landschaft. Unter ihnen befindet sich Sergeant Matt Trainor, ein erfahrener Soldat, der die Verantwortung für die erschöpften Überlebenden übernimmt. Gemeinsam kämpfen sie gegen Durst, Hitze und die ständige Angst vor einem erneuten Angriff. Ihr Ziel ist ein entlegenes Fort – ein letzter Zufluchtsort, der Rettung verspricht. Doch der Weg dorthin wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit und die eigenen Grenzen. Nur wenn sie zusammenhalten, haben sie eine Chance.
Genre:Action, Abenteuer, Western
Produktion:US, 1953
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH