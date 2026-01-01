Dune - Der Wüstenplanet (2)
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Dune - Der Wüstenplanet (2)
Auf der Flucht vor den Harkonnen stoßen Paul und seine Mutter Jessica auf den rebellischen Wüstenstamm der Fremen. Als Paul einen gefährlichen Zweikampf gewinnt, erhält er den Namen "Muad'dib". Allmählich verbreitet sich die Kunde, dass Paul der ersehnte Messias sei, der Arrakis befreien und in ein blühendes Paradies verwandeln wird. Paul gelingt es, die Anführer der Fremen-Stämme zu einen, um gemeinsam einen Guerillakrieg gegen die verhassten Harkonnen zu starten.
Genre:Science Fiction, Mini-Serie
Produktion:CA, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH