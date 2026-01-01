Echte Sommerküche
32 Min.Ab 6
32 Min.Ab 6
Echte Sommerküche
Bestechend einfach und an der Frische und Qualität der Produkte orientiert ist Meret Bisseggers Küche aus Prinzip. Was marktfrisch vom Gemüseproduzenten aus der Region den Weg in ihre Kochtöpfe findet, trifft dort auf Gewürze aus der ganzen Welt - bei einem fabelhaften Curry zum Beispiel. Ein Gemüse kann sich aber auch mit seinem ganzen Eigengeschmack in Szene setzen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Kochen
Produktion:CH, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV