Eden Lake
88 Min.Ab 18
88 Min.Ab 18
Eden Lake
Jenny und ihr Freund Steve wollen ein romantisches Wochenende in der englischen Idylle des Lake Eden verbringen. Doch eine Gruppe ortsansässiger Jugendlicher um Brett macht sich einen Spaß daraus, das Leben der beiden zur Hölle zu machen. Steve will die Teenager zur Rede stellen, doch die Situation eskaliert und aus Spaß wird tödlicher Ernst. Schnell wird klar, dass Brett ein Psychopath ist und das Pärchen um sein Leben fürchten muss.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:GB, 2008
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Square One Entertainment GmbH & Co.KG