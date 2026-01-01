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Ein einsames Haus am See

Ein einsames Haus am See

93 Min.Ab 16
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Ein einsames Haus am See

Die renommierte Psychologin Dr. Ellen Weiss ist auf ihrem Spezialgebiet "männliche Gewalttäter" eine Koryphäe. Eines Tages reist sie unter dem Vorwand, in Ruhe arbeiten zu wollen, in ein einsames Haus am See, in dem sie vor Jahren einen unbeschwerten Familienurlaub verbrachte. Doch die Reise in die Vergangenheit wird zum tödlichen Versteckspiel, denn Ellen ist nicht allein im Haus ...

Genre:
Thriller
Produktion:
DE, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© UFA Fernsehproduktion GmbH