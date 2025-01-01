Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein (fast) perfektes Weihnachten

Planet Romance91 Min.Ab 0
Ein (fast) perfektes Weihnachten

Carol hat ein Problem mit Weihnachten. Ausgerechnet über die Feiertage nimmt ihr neuer Freund Max sie mit zu seiner Familie. Der Besuch wird sehr kompliziert, denn Max‘ Mama Faith bemuttert ihn sehr – und will Carol unbedingt loswerden Vielleicht hilft etwas magische Weihnachts-Stimmung, die Liebe der beiden zu stärken – und Faith zu überzeugen, dass Carol die richtige Frau für ihren Sohn ist?

Genre:
Feiertag, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Tiberius Film