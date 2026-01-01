Ein himmlischer Plan für die Liebe
Ein himmlischer Plan für die Liebe
Die attraktive Victoria Tremont (Natasha Bure) ist in Beziehungsfragen nicht gerade ein Muster an Beständigkeit und stürzt sich unbekümmert von einem romantischen Flirt zum nächsten. Als plötzlich Jason Holman (Ben Elliott) in ihrer kleinen Kaffeebar steht, ist sie irritiert, dass der unfassbar attraktive Junggeselle gegen Victorias verführerische Blicke völlig immun scheint. Um ihn für sich zu gewinnen, beschließt Victoria, sich dem Hilfsprojekt anzuschließen, das ausgerechnet Jason in der Nachbarschaft organisiert. Dass sie ihrem Schwarm dafür überzeugend eine versierte Christin vorspielen muss, scheint zuerst das kleinste Problem. Leider läuft dann doch alles etwas anders als geplant, denn als Victoria endlich in Helm und Handschuhen auf der Baustelle steht, enden all ihre ungeschickten Versuche in blankem Chaos. Und obwohl sich die beiden dann doch näher kommen, hat das Schicksal seine ganz eigenen Wege, um Victoria auf die Probe zu stellen - und bald muss sie feststellen, dass der Weg in Jasons Herz nur dann frei werden kann, wenn sie ihren Blick für die wesentlichen Dinge auf dieser Welt öffnet...