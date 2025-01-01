Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hosianna für zwei Halunken

Ein Hosianna für zwei Halunken

94 Min.Ab 12
Grjngo94 Min.Ab 12
Grjngo
Ein Hosianna für zwei Halunken

Ein Hosianna für zwei Halunken

Trinità und Sartana begehen zusammen einen Bankraub. Sie sind seit langem miteinander befreundet und versuchen sich gegenseitig übers Ohr zu hauen, was regelmäßig damit endet, dass ihre Beute verschwindet oder von jemandem anderen eingestrichen wird. Diesmal suchen sie im kleinen Ort Quintana Zuflucht. Dort müssen sie sich bald mit dem unangenehmen Barton auseinandersetzen

Genre:
Western, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Grjngo GmbH