Ein Kind wie Jake
89 Min.Ab 0
89 Min.Ab 0
Ein Kind wie Jake
Alex (Claire Danes) und Greg Wheeler (Jim Parsons) sind ein glückliches Paar im angesagten New Yorker Stadtteil 'Brooklyn'. Ihr vierjähriger Sohn Jake ist ihr Sonnenschein, ein aufgeweckter, neugieriger, weltoffener Junge. Dass er sich für Puppen interessiert und gerne Tüllröcke anzieht? Geschenkt! In diesem Alter probieren Kinder alles einmal aus. Als die Erzieherin Judy (Octavia Spencer) in Jakes Kindergarten darauf hinweist, dass das Verhalten des Jungen mehr sein könnte als nur eine Phase, müssen Alex und Greg lernen, dass Jake (Leo James Davis) anders sein könnte, aber eben auch ganz besonders...
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH