Ein Koch zum Verlieben

Scheinbar keine Zeit für die Liebe: So sieht es die schwer beschäftigte TV-Produzentin Kelly. Doch kurz vor dem Start ihrer Kinder-Kochshow wird der hitzköpfige Stephen als Ersatzmoderator verpflichtet. Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein, Konflikte sind vorprogrammiert. Aber schnell wird klar: Es verbindet sie viel mehr als ihre Liebe zum Kochen.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, CA, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH