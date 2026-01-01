Ein Koch zum Verlieben
Ein Koch zum Verlieben
Scheinbar keine Zeit für die Liebe: So sieht es die schwer beschäftigte TV-Produzentin Kelly. Doch kurz vor dem Start ihrer Kinder-Kochshow wird der hitzköpfige Stephen als Ersatzmoderator verpflichtet. Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein, Konflikte sind vorprogrammiert. Aber schnell wird klar: Es verbindet sie viel mehr als ihre Liebe zum Kochen.
Genre:Comedy
Produktion:US, CA, 2018
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH