Ein Kronprinz zu Weihnachten
86 Min.Ab 0
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Ein Kronprinz zu Weihnachten
Madison Little (Cindy Busby), eine junge Musikerin, die im Garland-Hotel in New York arbeitet, erzählt ihrer Familie scherzhaft, dass sie den Prinzen der kleinen europäischen Nation 'Luxenworth' datet. Sie ahnt nicht, dass ihr Kollege Sebastian (Jilon VanOver), den sie ihrer Familie als Prinz Andreas Magnus vorstellt, wirklich ein Prinz aus Europa ist, der inkognito ein Jahr Urlaub von seinem Prinzenleben nehmen wollte.
Genre:Feiertag, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH