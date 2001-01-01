Ein Langer Weg nach Hause

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine junge Frau beschuldigt ihren Vater Jack, sie sexuell missbraucht zu haben. Durch den Besuch von mehreren therapeutischen Sitzungen stellt sich heraus, dass auch ihre Mutter und ihr Vater in ihrer Kindheit Opfer von sexueller Gewalt wurden. Die Familie beginnt eine emotionale Reise in Richtung Versöhnung. Jack versucht, trotz seiner Schuld als Ehemann und Vater wieder in das Familienleben einzutauchen.

Genre:
Drama
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:
© In Association With HEARST ENTERTAINMENT, INC. 2001 Hearst Entertainment, Inc., All Rights Reserved.