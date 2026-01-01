Ein Mann & seine Maus: Die Walt Disney Story
Ein Mann & seine Maus: Die Walt Disney Story
Diese Verfilmung erzählt die inspirierende Geschichte von Walt Disney, einem Visionär, dessen Ideen die Welt der Unterhaltung nachhaltig geprägt haben. Von den frühen Anfängen über die Entstehung seiner berühmtesten Zeichentrickfiguren bis hin zur Verwirklichung seiner großen Träume zeichnet der Film wichtige Stationen seines Lebens nach. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen, Rückschläge und Erfolge, die Walt Disney auf seinem Weg begleiten. Dabei wird deutlich, wie aus Kreativität, Leidenschaft und Beharrlichkeit eine einzigartige Erfolgsgeschichte entstand. Auch die Entstehung seiner wegweisenden Ideen für Animationsfilme und Freizeitparks wird beleuchtet. Ein bewegendes Biopic über einen außergewöhnlichen Menschen, dessen Vorstellungskraft Generationen begeistert und dessen Vermächtnis bis heute fortlebt.