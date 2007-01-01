Ein Sommer mit Coo
133 Min.Ab 12
133 Min.Ab 12
Ein Sommer mit Coo
Anime-Streifen unter der Regie von Keiichi Hara über die Bedeutsamkeit von Freundschaft: Als der Schüler Koichi Uehara einen eiförmigen Stein aus dem Fluss zieht, ahnt er nicht, dass sich darin ein seltenes Fossil versteckt. Der Junge nimmt das kleine Kappa, das er Coo nennt, bei sich auf und hilft ihm, sich in der modernen Welt zurechtzufinden. Doch dann erfahren die Medien von dem seltenen Fund - und eine wilde Hetzjagd beginnt.
Genre:Anime, Drama, Fantasie
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Masao Kogure / Summer Days with Coo Committee