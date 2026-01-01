Ein Sommernachtstraum
117 Min.Ab 6
Ein Sommernachtstraum
Die Toskana Ende des 19. Jahrhunderts: Inmitten einer geheimnisvollen Welt voller Feen und Waldgeister erleben mehrere Liebespaare die amourösesten Verwicklungen. Im Auftrag des Elfenkönigs Oberon hat es ein gewitzter Gnom auf die Liebenden abgesehen und verursacht mit Hilfe seiner magischen Liebestropfen ein unbeschreibliches Gefühlschaos...
Genre:Comedy, Fantasie
Produktion:US, IT, GB, 1999
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH