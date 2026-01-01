Ein Teil von mir
85 Min.Ab 0
85 Min.Ab 0
Ein Teil von mir
Eigentlich will Jonas (Ludwig Trepte) es jedem immer nur recht machen. Als ihm jedoch eines Tages die ein Jahr ältere Vicky (Karoline Teska), ein halbvergessener Party-Flirt, einen Brief in die Hand drückt, ist sein Leben nicht mehr dasselbe - er ist über Nacht Vater geworden. Mit Charme und gewitztem Einfallsreichtum bekommt Vicky Jonas schließlich dazu, sich die kleine Klara wenigstens einmal anzuschauen. Mit Vickys Beharrlichkeit und ihrem Einsatz um die Liebe des Kindes, lernt Jonas allmählich seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH